Dans la ville dévastée, des promoteurs immobiliers peu scrupuleux se sont déjà proposés de racheter les vieilles propriétés pour les remplacer par des immeubles hauts en étages. Des bannières portant l'inscription «Beyrouth n'est pas à vendre» sont apparues dans les rues et plusieurs associations de sauvegarde du patrimoine sont à pied d'œuvre. En visite dans la capitale libanaise les 26 et 27 août, la directrice générale de l’Unesco Audrey Azoulay a promis «une aide considérable» pour l’éducation et la culture. Une conférence sera organisée, probablement fin septembre, pour collecter des fonds au profit du patrimoine architectural et du monde culturel de Beyrouth.