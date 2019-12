Deux sœurs se protègent de la pluie sous des bâches en plastique le 23 mars 2019 à Buzi, au Mozambique, après que le cyclone Idai a ravagé plusieurs pays d'Afrique australe. Le bilan est lourd. Les autorités locales et les Nations unies ont dénombré près de 1.000 morts et deux millions de sinistré·es au Mozambique et au Zimbabwe, autre pays touché. Ces pluies diluviennes et ces vents violents font partie des plus importantes catastrophes naturelles de l'année 2019.