L'île de Kihnu, l'une des dernières sociétés matriarcales d'Europe

«J'ai découvert Kihnu en lisant un article dans la presse, tout bêtement! Je me souviens avoir été fasciné par la description de cette île qui semblait hors du temps, de part son organisation, ses coutumes et son isolement géographique. Sur cette photo, on voit une femme qui accroche chaque matin le drapeau estonien sur la devanture du musée de l'île. Le bâtiment sert également de centre communautaire et de salle pour les cours de musique folklorique, obligatoires dans le parcours scolaire. L'île dispose d'une école et de plusieurs classes, du CP à la terminale. Pour autant, les élèves ne sont qu'une trentaine dans tout l'établissement, encadrés par neuf professeurs.»

Crédit: Sébastien Leban