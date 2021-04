Sous l'épais brouillard de pollution de New Delhi, en Inde, se cache une colline difforme. Une montagne disgracieuse dans une région pourtant plate. Quand le vent souffle et que l'horizon s'éclaircit, sa silhouette menaçante apparaît petit à petit, dévoilant sa véritable nature. Ce monstre est fait de déchets et de détritus, amassés sur plus de 70 mètres de haut. En son sommet, de minuscules ombres s'activent du matin au soir: les enfants du monstre de Ghazipur.