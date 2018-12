Une journée avec une enfant de la Lune

Wafa consacre aujourd’hui la plus grande partie de son emploi du temps à la maladie de sa fille. Dans son bureau, on aperçoit ici et là des sourires: ceux des enfants de la Lune, qui chaque été ont un moment pour se retrouver, lors des camps de vacances organisés par l’association. Noah attend le prochain avec impatience: «À ce moment-là, on ne parle plus de la maladie. On profite du moment!» Sa mère est présidente à plein temps. Elle passe ses journées au téléphone avec les familles, la tête dans les papiers. «Je m’occupe de l’envoi des masques et des gants aux familles, pour faciliter les démarches.»