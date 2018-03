Comment l'endométriose envahit le quotidien

Douleur | Georgie Wileman

«J'ai commencé à travailler sur ce projet il y a environ un an. Je savais que je voulais et que je devais documenter cette maladie. J'avais initialement prévu de photographier d'autres personnes atteintes d'endométriose, mais ma santé m'en a empêché. Chez les femmes atteintes d'endométriose, le tissu de la muqueuse de l'utérus s’échappe ailleurs dans le corps, par les trompes. Le sang se propage et se colle sur les parois de nos organes internes. La douleur est déchirante; vous transpirez, vous vomissez ou vous vous effondrez. Cette maladie a complètement dominé ma vie. Sur cette photo, on peut voir les pieds de mon partenaire Asher. Sa position parle de l'impuissance dans laquelle il est souvent piégé. Ash essaie toujours de tout résoudre: il trouve des groupes d'aide, va chercher mes médicaments ou essaye de caresser mes cheveux. Il a dû se rendre compte qu'il n'y a parfois rien qu'il puisse faire pour m'aider. La douleur est si grave que je ne peux pas bouger. Je ne peux plus aller à l'hôpital. Il ne peut pas me soulever ou me toucher. Il ne peut que se tenir debout, murmurer un mot de réconfort et essayer que je lui serre la main au lieu d’enfoncer mes ongles dans la mienne.»