S’embrasser, de 1910 à 1960

Barbara Levine et Paige Ramey sont deux artistes et conservatrices qui collectent assidûment les photographies vernaculaires pour leur projet d’archives, intitulé Project B, qui a pour but de les préserver et de les partager. Elles ont publié différents livres de photos trouvées de gens en train de pêcher ou de coudre et leur dernier ouvrage s'intéresse aux gens qui s’embrassent. People Kissing: A Century of Photographs a été publié chez Princeton Architectural Press.