En Roumanie, le sacerdoce de la Dr Ciupitu

Gangiova, Roumanie, 24 août 2016 | Ioana Moldovan

« Ce qui m'a poussé à couvrir cette histoire, avant même de rencontrer la Dr Ciupitu, est le manque d'accès aux soins dans les zones rurales. Il y a presque deux fois plus de médecins dans les zones urbaines que dans les zones rurales, même si la moitié de la population roumaine vit à la campagne. Je voulais parler de ça. J’ai donc cherché un ou une médecin qui pratique depuis longtemps dans une communauté rurale et qui pouvait être un bon exemple. Tout en attirant l'attention sur les défis auxquels est confronté un médecin dans les zones rurales, j’ai souhaité aborder la question des problèmes du système de santé et montrer que dans ce système imparfait, il existe encore de bonnes et bons médecins dévoués. Je voulais aussi que la communauté soit représentative de plusieurs aspects: le manque d'emplois dans la région, l’absence d'eau courante ou encore la présence de la communauté minoritaire rom. J'ai appelé la Dr Ciupitu et je lui ai expliqué ce que je comptais faire. Elle était très partante au téléphone, et c'est comme ça que tout a commencé.»