Les hôpitaux de Beyrouth, à bout de souffle et à court de tout

Les patients défilent et les drames avec. Ce jour-là, aux urgences, une trentaine de jeunes hommes en scooter s'attroupent devant l'hôpital: deux frères, disparus la veille alors qu'ils nageaient au large de Beyrouth, ont été retrouvés. Au moment où un médecin annonce leur mort, l'un de leurs amis s'effondre de douleur.

Face à ces accidents, les soignants ont de plus en plus de mal à tenir le coup. Le manque d'effectifs et la surcharge de travail n'arrangent rien: «Après avoir passé dix heures aux urgences, je rentre chez moi et je passe mon temps à répondre à des appels de l'hôpital, j'ai à peine le temps de dormir. On est tous en burn out mais on essaie de ne pas dire ce mot pour tenir. On fait de notre mieux pour continuer à faire fonctionner les urgences 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mais j'ai peur qu'on n'y arrive plus», soupire Jihad Bikai.