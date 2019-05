Les défilés de mode, ce n'est plus ce que c'était

La top model Christy Turlington, ici lors d'un défilé d'Azzedine Allaia en 1991, incarne l'une des plus belles et talentueuses modèles au monde. Elle a fait partie du «Trinity», ce trio de supermodels incarné par Naomi Campbell et Linda Evangelista, considéré comme le triumvirat le plus influent du monde de la mode. Le superlatif sera employé pour qualifier ces personnalités plus célèbres que les vêtements pour lesquels elles défilaient.