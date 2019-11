En mars 2016, notre collaboratrice Sophie Gindensperger lançait DataYolo sur les réseaux sociaux. L'idée était de se nourrir des codes du graphisme de données pour commenter l'actualité: du dessin de presse qui aurait mangé un rapport de l'Insee –ou l'inverse. Trois ans, quelques mois et une élection présidentielle plus tard, DataYolo devient un livre, Les vrais chiffres de la start-up nation, publié le 6 novembre aux éditions Les Liens qui libèrent. Quel meilleur format pouvait-on imaginer pour analyser l'avènement de la Macronie que ces camemberts et autres courbes réalisées au doigt mouillé?

Slate, qui accueille DataYolo sur son site, reproduit ci-dessous cinq graphiques inédits.