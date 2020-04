Face au Covid-19, le service infectiologie du CHU de Grenoble

Le CHU de Grenoble n'a pas été submergé par la vague de malades du coronavirus comme les hôpitaux du Grand Est ou de l'Île-de-France. «À Grenoble, on arrive toujours en retard par rapport au reste de la France pour les épidémies de grippe. Nous n'avons pas la même densité de population qu'à Paris et nous avons une population avec beaucoup d'étudiant·es qui est moins vulnérable que dans certaines régions. On a donc eu le temps de voir ce qui se faisait dans les hôpitaux du Grand Est pour se préparer. On a aussi pu équiper tou·tes nos soignant·es avec des masques, ce qui fait qu'on a eu très peu de malades dans nos équipes», témoigne la docteure Patricia Pavese, responsable du service infectiologie. Au 8 avril, 118 personnes étaient hospitalisées au CHU de Grenoble dont 42 en réanimation ou soins critiques.