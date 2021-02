«Corps public», quand les femmes sont dépossédées d'elles-mêmes

Morgan a la vingtaine, elle est comédienne. Elle vit à Paris, puis à Berlin, elle fait des rencontres, prend son envol. Elle se sent libre.

Pourtant, quelque chose cloche, et depuis longtemps. Ce malaise quotidien, banal, toutes les femmes le connaissent: leur corps est sans cesse une affaire publique.

L'histoire de Morgan nous donne à voir les discours ambivalents qui revendiquent la liberté des femmes tout en les mettant en permanence sous pression.

Dans la bande dessinée «Corps public» de Mathilde Ramadier et Camille Ulrich, qui sort le 4 février aux Éditions du Faubourg, nous suivons Morgan dans sa vie de jeune femme qui, de la puberté à la maternité, essaie de faire exister son corps et ses désirs le plus loin possible des injonctions de la société. Slate publie en exclusivité quelques extraits.