Korea Pool / AFP

Jo Hye-do (droite), 86 ans, et Jo Do-jae (centre), 75 ans, vivant en Corée du Sud, entourent leur sœur de Corée du Nord, Jo Soon Do (à gauche), 89 ans, lors d'une réunion organisée entre familles séparées près des monts Kumgang, sur la côte sud-est de la Corée du Nord, le 20 août. Des dizaines de personnes de Corée du Sud ont rencontré leurs familles du Nord pour la première fois depuis la guerre de Corée, il y a près de soixante-dix ans.