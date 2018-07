Que reste-t-il du communisme?

Rodrigo Jose de Silva, un militant, dans le bureau du parti communiste portugais de Borba, dans l'Alentejo. | Jan Banning/Courtesy of Fontana Gallery, Amsterdam

« J’ai donc fait des recherches sur les pays dans lesquels le parti communiste a toujours une place aujourd’hui. L'État du Kerala, en Inde, est gouverné par une coalition communiste depuis le milieu des années 1950. Au Portugal, le communisme est toujours fort, même s'il l’est moins qu’au Népal par exemple. Mais au fil des mois, mon travail au Portugal est devenu de plus en plus compliqué car le parti communiste portugais n’aimait pas ce que je faisais, je me suis donc concentré plutôt sur l’Italie. En Italie, le communisme n’est plus très présent même si, dans les années 1970, il était le parti le plus fort du monde occidental.»