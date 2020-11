Cinéma ABC à Bruxelles, la nécropole du porno

«L'ABC a ouvert ses portes à la fin de l'année 1972 en plein centre de Bruxelles. Il a été créé par George Albert Scott, un juif géorgien né à Tbilissi en 1917 et qui a immigré aux États-Unis durant son enfance. C'est un GI vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est fixé à Bruxelles à la fin des années 1940 avant de se lancer dans le cinéma d'exploitation et les films pour adultes. Il a fondé sa propre société de distribution cinématographique (Atlantic Films), racheté et ouvert plusieurs cinémas. D'autres salles ABC existeront en Belgique: à Liège, Gand et Ostende. Les films diffusés étaient exclusivement argentiques au format 35mm. Au fil des ans, Scott a réussi à se constituer un trésor de guerre de 600 films dans lequel il puisait afin d'assurer sa programmation. Certaines de ces copies se retrouvent parfois en très mauvais état, avec une pellicule rayée. Quant au son, il s'avère catastrophique, à tel point que les dialogues sont inaudibles. L'ABC montrait de nombreux films américains car Mr. Scott tissait des liens étroits avec des compagnies de distribution de la 42e Rue à Manhattan, The Deuce. Il y avait aussi beaucoup de films allemands. En véritable cinéphile, Mr. Scott était très attiré par un certain type de films. Il possédait une conception noble du type de cinéma qu'il diffusait. Il le hissait au même niveau que les grands films produits par les studios hollywoodiens. Il y voyait une richesse et un niveau artistique souvent équivalents. Il projetait des films de haute tenue comme ceux de Radley Metzger, de Gérard Kikoïne ou de Michel Lemoine. C'était quelqu'un de très pointu car il n'hésitait pas à projeter des films à la limite de l'expérimental. À côté de ça, d'autres œuvres étaient un peu moins intéressantes, plus basiques. Dans les années 1990, la programmation comprenait des pornos allemands bas de gamme. George Scott les projetait uniquement par souci commercial.»