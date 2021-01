«My Americans», un regard sur la communauté chinoise américaine

Depuis 2012, An Rong Xu documente la vie des communautés chinoises aux États-Unis. «J'avais besoin de remettre en question ma place et mon identité dans le paysage ethnique américain, raconte le photographe. J'ai commencé à travailler sur “My Americans” au cours de ma dernière année à l'université. [...] J'ai cherché des relations, des signes et des significations que nous imprégnions de nos vies en tant que sino-américains. “My Americans” est toujours en cours, et, avec le Covid, je pense que ces photos sont encore plus essentielles. Trump l'a appelé le “virus chinois”, et cela a créé de l'animosité et de la haine envers tous les Asiatiques du pays et les crimes haineux se sont multipliés. Il y a beaucoup de peur et d'incertitude au sein de la communauté. Cependant, elle est extrêmement résiliente et fait de son mieux compte tenu des circonstances pour survivre et continuer à poursuivre ses propres versions du rêve américain.»