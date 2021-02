Au Groenland, le réchauffement climatique perturbe irrévocablement le mode de vie des chasseurs, vieux de 4.000 ans. Dans un hommage paru chez Kehrer Verlag et intitulé «Arctic Heroes», le photographe Ragnar Axelsson rappelle le rôle essentiel des chiens de traîneau à l'établissement et à la survie des populations locales, et nous livre leurs histoires.