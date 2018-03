Chiens parfaitement imparfaits

Keisha and Reuben | Alex Cearns

«Keisha a eu une discopathie intervertébrale qui s'est manifestée soudainement, raconte Janet. Elle allait bien toute la journée, elle jouait avec mes petits-enfants, puis plus tard elle semblait boîter et faible sur ses pattes arrières. Je l'ai emmenée chez le vétérinaire et quelques heures plus tard elle était complètement paralysée. On lui a donné un fauteuil roulant et on nous a dit de la laisser l'utiliser pendant 10 minutes pour commencer et l'y aider. Keisha avait d'autres idées. La minute où on l’a posée sur son fauteuil, elle a décollé. Elle est même allée près de ma voiture et a essayé de sauter, comme elle le faisait auparavant. C'était comme si elle pensait "Je peux marcher encore, alors je vais monter dans la voiture". Son meilleur ami est Reuben, qui est également en fauteuil roulant. Rueben, explique Tanya, a toujours été un chien extrêmement actif. Après un moment de nage à la plage un jour, ses jambes arrières se sont effondrées et il traînait ses pieds. Je l'ai emmené chez le vétérinaire d'urgence mais il a continué à perdre la fonction de son dos. Après de nombreux tests et une semaine en soins intensifs, on a découvert qu'il avait un disque bombé qui s'était rompu et qui a perforé sa moelle épinière.»