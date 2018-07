L'athlète | Alícia Rius

«J'ai d'abord dû décider des chiens que je voulais photographier. J'ai regardé toutes les races existantes et j’ai fait une liste de celles que j'ai le plus aimées. J'ai ensuite réduit la liste à des races que je pensais trouver facilement à Los Angeles. Puis j'ai regardé de près chaque race et j'ai écrit à des propriétaires, en leur demandant ce qu'ils faisaient avec leur chien, si celui-ci venait d'un élevage ou non, quels jouets il aimait mâcher, ses friandises préférées, les dépenses engagées pour l'animal... Grâce à cet exercice, je me suis rendue compte que certaines races étaient plus faciles à représenter que d'autres. À la fin, j'ai choisi les chiens qui étaient les plus forts et les plus amusants: le névrosé avec tous ses jouets mâchouillés, l'aînée qui passe ses journées dans les hôpitaux et se fait soigner, la princesse qui vit dans un monde tout rose, le pro qui enchaîne les concours de beauté, l'athlète obsédé par le fait d'aller chercher n'importe quoi, le chien errant qui vit dans les rues et essaie de survivre avec ce qu'il trouve.»