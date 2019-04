La chambre, un luxe hors de portée pour 700.000 enfants londoniens

«À Londres, 37% des enfants (soit environ 700.000) vivent dans la pauvreté», constate Laurence Guinness, directeur général de The Childhood Trust. Ces enfants «n’ont pas d’espace pour jouer, étudier et ont trop honte pour amener leurs amis chez eux». The Childhood Trust a donc eu l'idée de montrer ces pièces à part «que personne ne voit habituellement» dans une exposition photographique intitulée The Bedrooms of London qui se tient au Foundling Museum de Londres jusqu'au 5 mai.