«Nous sommes tous les héritiers et héritières de l'esclavage»

Cham, Série «Tchamba», Gerardo De Souza et le masque de la mort après la cérémonie Bourian, communauté afro-brésilienne, Ouidah, Bénin, 2011 | Nicola Lo Calzo / Courtesy of L’agence à Paris et Dominique Fiat

«Je choisis les territoires que je documente à travers mes lectures, mes voyages, mes amitiés et mes rencontres. L’apport des recherches anthropologiques est souvent déterminant dans le choix des lieux et des sujets. Mais dans la plupart des cas, c’est seulement une fois sur place, à travers la rencontre des acteurs locaux (chercheurs, associations, institutions, familles), que je comprends ce qui m’intéresse et à travers quel angle et avec quelle perspective je souhaite le raconter. Par exemple, pour la série “Tchamba”, je me suis intéressé aux régions côtières du Togo et du Bénin, où les populations locales –d’origine Mina et Ewe– pratiquent un des cultes religieux les moins connus de la planète, qui constitue un témoignage unique de la mémoire vivante de l’esclavage: le vaudou Tchamba, appelé aussi Mami Tchamba. Pour ce travail, les recherches menées par l’anthropologue Alessandra Brivio ont été essentielles, et elle m’a orienté et conseillé précieusement avant mon départ au Togo. Une fois sur place, j’ai la plupart du temps collaboré avec un ami et guide local, Mahamadou Salissou, un antiquaire de Lomé qui travaille depuis longtemps sur le vaudou local.»