C'est comment, le sexe, dans la vraie vie?

Rien ne résume mieux la nouvelle BD de Cy que son titre: Le vrai sexe de la vraie vie. À travers une multitude de petites histoires, l'illustratrice, passée par madmoiZelle.com, croque la sexualité –ou plutôt les sexualités– telle qu'elle est et non telle qu'on la (les) voit à la télé ou dans la presse féminine. Asexualité, sodomie hétéro, règles, peur des IST... Cy croque toutes nos vies intimes sans fausse pudeur et avec bienveillance. Sélection de planches de son nouveau livre, paru aux Éditions Lapin et disponible partout. Où comment résister aux pressions virilistes quand on est un jeune homme à la découverte de sa sexualité. | Illustrations © Editions Lapin