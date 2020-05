Ce n'est qu'un au revoir

«D'abord, je rangeais les valises et les affaires dans la voiture. Ensuite, je sortais mon appareil photo du sac et je le mettais sur le siège à côté de moi pour qu'il soit prêt. J'allais dans la maison et je leur disais qu'il était temps pour moi d'y aller. Ils mettaient leurs chaussures (et leurs manteaux s'il faisait froid dehors) et sortaient dans l'allée. Nous nous étreignions et nous embrassions. Soit je prenais une photo avant de monter dans la voiture soit je la reculais et prenais des photos au bout de l’allée. Plus tard, quand mon fils était assez grand pour conduire je suis passée sur le siège passager pour prendre des photos plus facilement. Ce Noël fût le premier sans papa. Ce fut si difficile de laisser maman seule ce jour-là.»