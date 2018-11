«Ma poupée n’a pas encore de nom, mais je vais l’emmener avec moi aux États-Unis»

Marleni voyage depuis deux mois. Elle a quitté le Honduras parce qu’un gang a menacé de tuer ses deux enfants de 18 mois et 10 ans, Ángel et Ángela. Son mari est en route pour les rejoindre avec la suite de la caravane. «Je suis le numéro 1.380 sur la liste, dit-elle avec un sourire amer. On m’a dit que j’aurai peut-être un rendez-vous à la frontière dans trois semaines. Mais je ne sais pas combien de temps on va tenir. Je n’ai plus d’argent. Même pas de quoi acheter des couches et du lait. On m’a aussi piqué ce que j’avais de sous-vêtements, quand je les ai mis à sécher sur un arbre.»