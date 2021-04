À Calcutta, les hôpitaux traversaient déjà l'orage, ils se préparent désormais à la tempête

Tandis que le pays compte plus de 350.000 nouvelles contaminations chaque jour, le Bengale-Occidental, dont la capitale est Calcutta, veut aller au bout des élections régionales qui se jouent en ce moment même. Et pour cause: la région de 90 millions d'habitants est au cœur d'une bataille politique entre le parti nationaliste hindou (BJP) du Premier ministre Narendra Modi et l'une de ses plus farouches adversaires, Mamata Banerjee, à la tête de l'État depuis dix ans. Pour remporter l'élection, qui s'est déroulée tout le mois d'avril, le BJP a déployé des efforts colossaux et le portrait du Premier ministre est présent partout dans la ville. Cette campagne électorale a rassemblé les foules jusqu'à hier [jeudi 29 avril, ndlr], lors de la dernière phase du scrutin. Beaucoup ont décrié le non-respect des mesures pour lutter contre le Covid durant les journées de vote et craignent une répercussion directe sur la propagation du virus.