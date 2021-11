Calais, là où les rêves des migrants se brisent

La multitude de petits campements autour de la ville, similaires à ceux qui jouxtent l'hôpital, abritent des Soudanais, des Syriens, des Afghans, des Érythréens, des Irakiens et bien d'autres nationalités. Les exilés n'ont parfois en commun que les rêves et les tragédies de leur vie. La plupart ont fui la guerre ou la pauvreté, et se retrouvent ici après deux, trois voire cinq ans de voyage. Ils ont traversé des dizaines de pays, ont subi traumatisme après traumatisme, notamment en Libye, dont certains peinent à parler. Quelques-uns sont allés en Allemagne pendant un temps, où leur demande d'asile a fini par être déboutée.

Musa était un champion de boxe dans son Afghanistan natal, qu'il a dû fuir. «Si la France me donne des papiers, je me battrai pour son drapeau», s'exclame-t-il. Bien que la plupart d'entre eux rêvent d'Angleterre, pays anglophone, perçu comme étant plus accueillant et où leur communauté est déjà bien installée, d'autres voudraient s'établir en France. Ils ne cherchent à quitter l'Hexagone que parce qu'ils y sont contraints, poussés par l'impossibilité d'y travailler et d'y vivre sans les précieux documents.