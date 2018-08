Avec les pèlerins hindous sur la dangereuse route de la grotte d'Amarnath

Photo Edouard Sudre.

Après plusieurs heures d'ascension par le chemin le plus court –il existe aussi un parcours de quarante kilomètres, plus long mais plus facile– des milliers de pèlerins se recueillent dans la grotte d'Amarnath. Des portiques installés quelques centaines de mètres en aval obligent les yatris à se délester de tous leurs bagages, téléphone et appareil photo. Les militaires y sont très vigilants. Des escaliers permettent d'atteindre la grotte, à plus de 3.800 mètres d'altitude. il faut retirer ses chaussures pour y pénétrer. Derrière des grilles en métal, on aperçoit deux colonnes de glace bleutées qui ne se forment que durant l'été. Ce sont des shiva linga, des représentations du dieu Shiva sur Terre. La ferveur est telle que les hindous y déposent des offrandes et d'importantes sommes d'argent en s'y prosternant. En redescendant, de nombreux sadhus et des infirmes demandent l'aumône toute la journée.