Les cabinets de curiosités, ode à l'étrangeté

« Nous avons demandé à chaque personne qui nous a prêté des œuvres de choisir les objets et leurs présentations. Des lignes de force et des éléments communs s'en sont dégagés. Leurs assemblages et mélanges étranges peut rebuter certaines personnes pour leur juxtaposition d'objets vivants et morts. De nombreux specimen sont conservés dans des liquides, dans des boîtes ou sont momifiés. Le catalogue de cette exposition nous a demandé un travail important. Nous avons accompagné les œuvres de photographies et de textes explicatifs écrits par chacun des intervenant·es ainsi que d’une anthologie de textes sur chacun des thèmes qui se sont dégagés au fur et à mesure que l’on montait l’exposition.»