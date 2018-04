Giovanni Cocco

«Cette photo est une de mes préférées, la performeuse semble s'être transformée en un animal exotique ou préhistorique. Le burlesque est un spectacle ancien lié au théâtre du XIXe siècle, né pendant l'Angleterre victorienne en tant que spectacle populaire. De belles femmes titillaient l'aristocratie de leur époque à travers la musique, les danses et des mœurs ironiques et provocantes. À la fin du XXe siècle, surfant sur la vague de la mode et de la culture vintage, les artistes burlesques se sont réinventés en créant le “new-burlesque”, un spectacle au cours duquel le strip-tease est seulement un élément et n’est plus obligatoire. Pendant le spectacle, il y a des chorégraphies, de la musique d'orchestre, des moments comiques et, pour la version contemporaine, la présence d’éléments fétiches et punk.»