À Kerlanic en Bretagne, le choix de vivre en autonomie en accord avec la nature

Cet endroit est également un paradis pour les enfants. Ils ont de l'espace pour s'amuser, dépenser leur énergie et laisser libre cours à leur imagination. Âgé de 11 ans Noa, le fils d'Audrey, vit ici. Il ne va plus à l'école et c'est son choix. «On me demande de dessiner quand j'ai envie d'écrire et on me demande d'écrire quand j'ai envie de dessiner. C'est pas la liberté ça!» Il a donc fait un pacte avec sa mère dans lequel il s'engage à rester curieux et à continuer à s'intéresser au monde qui l'entoure. Pour ce qui est des fondamentaux de la langue et du calcul, l'enseignement lui est dispensé par sa mère ou via un groupement de parents dont les enfants sont dans la même situation. Souvent Noa se penche de lui-même sur des sujets qui l'interpellent. En ce moment il s'agit de la Seconde Guerre mondiale. Il s'instruit également grâce aux nombreuses personnes de passage où quand il part en voyage avec sa mère. Noa se sent à sa place en ce lieu, il aime la nature et les animaux. Il connaît la traite des chèvres sur le bout des doigts et maîtrise l'art du potager comme peu d'enfants de son âge.