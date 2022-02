En Bosnie, les migrants tentent le «game» pour accéder à l'Europe

Khan a 25 ans, il vient du Cachemire. Son air pacifique et doux cache une volonté et une résistance sans faille. Il est en Bosnie depuis six mois et a tenté le «game» plus de dix-sept fois. Il regarde le drapeau de son pays dans le squat, qui lui sert, ainsi qu'à ses camarades, d'abri de fortune. Ce squat a été baptisé: «Cashmere House».