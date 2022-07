Boris Johnson, ces images qui ont fait de lui un clown

C'est un coup de tonnerre au Royaume-Uni: Boris Johnson laisse sa place. Ce jeudi 7 juillet, il a annoncé qu'il quittait sa fonction de chef du Parti conservateur et qu'il restait Premier ministre jusqu'à ce qu'un nouveau dirigeant conservateur soit désigné. Un départ qui lui pendait au nez, tant l'homme d'État était fragilisé ces derniers temps par des démissions à la chaîne dans son gouvernement, sans compter les affaires qui ont ébranlé son mandat, avec, en tête, le Partygate.

Du côté de ses détracteurs, on sabre le champagne. Le moins que l'on puisse dire, c'est que des détracteurs, il en a beaucoup outre-Manche. Depuis son arrivée au pouvoir en 2019 (et même avant, en tant que maire de Londres), Boris Johnson n'a cessé d'être raillé, moqué. En cause? Les scandales qui le suivent, bien sûr, mais aussi ses bourdes à répétition, ses ratés, ses gaffes, ses mises en scène parfois ridicules et ses expressions pas moins risibles.