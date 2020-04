Borders, les postes-frontières abandonnés de la France à la Bosnie 

Les citoyen·nes européen·nes se sont habitué·es à franchir les frontières avec facilité. Il y a peu, nous faisions pourtant encore des queues interminables pour passer les postes-frontières terrestres qui séparaient les États. Beaucoup d'entre nous, les jeunes en particulier, ne savent pas ou plus quelles formes prenait ce maillage ni de quels accords internationaux ils résultent. Pourtant, qu'elles soient high-tech, virtuelles ou quasi militarisées, les frontières cessent d'être une idée ou un symbole dès lors que l'individu se trouve face à la manifestation physique des passages de «ici» à «ailleurs». Or, c'est dans cet «ici» et cet «ailleurs» que se nichent les contradictions les plus flagrantes sur l'efficience des frontières.

N'oublions pas que la permanence des États et des nations relève bien plus de la conviction, voire de la foi (l'une des manifestations du patriotisme) que de réalités tangibles. Cela apparaît précisément lorsque l'on arpente les frontières des États disparus depuis peu, comme par exemple depuis l'effondrement de l'ex-Yougoslavie. Autrefois point de rencontre et de tensions entre le monde occidental et le système communiste. Cette portion de territoire révèle la fragilité des passages. Ces tensions ont modelé les territoires, modifié les habitudes, imposé des modes de vie durant plusieurs décennies puis, un jour, cette rigidité physique et administrative a disparu. Ne restent alors que les vestiges décharnés d'un ordre ancien qui laisse place au monde nouveau, qui lui aussi sera tôt au tard balayé par l'histoire.

D'autre part, et ce n'est pas là la moindre des contradictions, les marqueurs physiques des frontières donnent à voir à quel point celles-ci confinent à l'absurde. En effet, dès que vous délaissez les grands axes routiers ou les hubs aériens, le passage de «chez nous» à «chez eux» est signifié par de simples panneaux ou bornes douanières dans des forêts ou campagnes peu fréquentées. «Ici» et «ailleurs» se confondent alors, jusqu'à rendre illisibles les différences qui nous séparent.