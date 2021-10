BD: l'histoire vraie d'un journaliste infiltré pour enquêter sur les bavures policières

En 2020, les éditions Goutte d'Or publiaient le livre de Valentin Gendrot «Flic – Un journaliste a infiltré la police», le récit d'une plongée dans un commissariat d'un quartier populaire de Paris. L'ouvrage avait fait réagir le préfet de police de Paris et le ministre de l'Intérieur français; l'IGPN avait déclenché une vaste enquête. Valentin Gendrot et le dessinateur Thierry Chavant reviennent aujourd'hui avec un nouveau projet: une BD qui dévoile le suite de l'infiltration racontée dans le premier livre.

Les deux auteurs, ainsi que la coloriste Mathilda, partageaient une volonté: créer un récit graphique autonome du livre originel et raconter la suite, de l'explosion médiatique à l'audition du journaliste par la police des polices, et plus récemment sa nomination en finale du prix Albert Londres.

Le monde félin imaginé par Thierry Chavant joue trois rôles: il permet au lectorat de se défaire de ses a priori (positifs comme négatifs) sur les policiers, il garantit l'anonymat des personnes côtoyées tout au long de l'infiltration et, enfin, ces personnages-animaux offrent une puissance narrative digne d'une fiction.

Nous publions les premières pages de la bande dessinée «Flic – L'histoire vrai du journaliste qui a infiltré la police» qui paraît le 14 octobre aux éditions Goutte d'Or.