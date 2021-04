«Fluide», la théorie du couple libre mise à l'épreuve de la réalité

Hector est auteur de BD; Jeanne est scripte. Ils sont amoureux. Quand Jeanne lui parle de ses désirs d'aventures avec une femme, Hector est perdu. Il ne veut ni la quitter ni être en couple libre. Sasha, meilleur ami et coauteur à qui Hector se confie, ne voit pas le problème. Pour lui, cette liberté est d'autant plus fascinante que, célibataire, il est incapable d'en faire quoi que ce soit. Pour les deux amis, la liberté que revendique Jeanne appartient à la fiction. Dans leurs BD, ils la comprennent, ils la donnent à leurs personnages. Alors, un soir, dans un bar, fascinés par l'assurance magnétique d'une femme, ils s'amusent à imaginer comment leur héros, William, l'aborderait. Le jeu les emporte... jusqu'à ce que, soudain, la réalité rattrape la fiction. À moins que ce ne soit la fiction qui vienne sauver la réalité?

Fluide est un projet à double détente. C'est d'abord une websérie de dix épisodes de Thomas Cadène et Joseph Safieddine, sélectionnée à Séries Mania en 2020 et coproduite par ARTE France et Kelija. Mise en ligne sur arte.tv fin mars 2021, elle raconte les tribulations affectives et sexuelles de deux auteurs de bande dessinée, Léo et Waël. C'est aussi une BD des mêmes auteurs, coécrite puis dessinée par Benjamin Adam et parue le 2 avril 2021 chez Dargaud / Arte éditions. Nous en publions les premières planches.