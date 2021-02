Les rues de Tartas, dans les Landes, sont inondées après le débordement de la Midouze, un affluent de l'Adour, à la suite d'intempéries, le 2 février. Dix-sept départements ont été placés en vigilance orange à cause des crues par Météo-France, qui différencie celles «en cours de propagation» dans le Sud-Ouest de celles «en formation» dans le Nord et l'Est. Une cinquantaine de routes dans le département des Landes et une vingtaine dans le département voisin de la Gironde ont été fermées en prévision. Le Lot-et-Garonne connaît actuellement la «crue la plus importante depuis quarante ans».