«J'avais en tête que les champignons hallucinogènes pouvaient aider ma mère»

«L'approche et le travail du thérapeute avant, pendant, et après une séance sont aussi importants que les psychédéliques qu'il utilise. C'est un outil et non une fin en soi. Ils sont un réel coup de pouce et accompagnent le patient à faire son propre chemin mais ce n'est pas la pilule miracle qui va régler le problème sans effort. Il faut avant tout un gros travail du patient. Les psychédéliques permettent de révéler beaucoup de choses et peuvent aider à voir la souffrance ou les problèmes sous un autre angle et donc aborder les difficultés que l'on rencontre avec une autre approche. Mais, à l'inverse de mettre des pansements pour diminuer la douleur temporairement, ils permettent d'affronter le problème de face et agir en profondeur pour atteindre l'origine du mal-être. Concernant les bipolaires, chaque individu est différent, et l'on manque encore de recul et de tests exhaustifs sur les différents types de bipolarité. Ce champignon, Stropharia Cubensis, actuellement conservé au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, est l'un de ceux récoltés lors de l'expédition entreprise par Roger Heim, mycologue et directeur du musée, en 1956. Le Muséum national d'Histoire naturelle a été associé à la redécouverte des champignons hallucinogènes du Mexique. En effet, le professeur Roger Heim (1900- 1979), qui en fut le directeur de 1951 à 1965, fut celui qui identifia les spécimens collectés par les époux Wasson, ethnologues américains, qui initièrent le monde aux rituels amérindiens fondés sur l'absorption de champignons à des fins divinatoires au Mexique.»