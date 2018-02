La bibliothèque nationale de Chine, Pékin | Wang Zhao / AFP

Avec près de vingt-six millions de livres, la bibliothèque nationale de Pékin est la plus grande d’Asie et la troisième plus grande du monde. Elle détient une collection de littérature et de manuscrits en langue chinoise très fournie, notamment des livres et archives de la dynastie Qing. La salle de lecture se situe sur quatre étages.