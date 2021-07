«Beyrouth est triste»: un an après l'explosion, la lente cicatrisation

Cela va faire un an que Joseph a perdu sa mère. Au moment où l'incendie précédant l'explosion s'est déclaré, Minerva, qui habitait rue Fouad Boutros, à quelques centaines de mètres du port, a essayé de l'appeler, lui laissant un message vocal sur WhatsApp pour le prévenir qu'il ne fallait pas s'inquiéter, et qu'elle allait se réfugier dans le corridor –l'endroit le plus sûr de l'appartement pendant la guerre. Elle aura survécu huit jours, avant de s'éteindre le 12 août 2020, à l'âge de 69 ans. «Elle était absente de la liste de 191 victimes publiée par le ministère de la Santé. Du jour où je l'ai perdue, c'est devenu un autre combat: je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que c'était important que l'on se souvienne d'elle, en tant que victime, même si ce n'est évidemment pas quelque chose dont on retire de la fierté.» Depuis lors, Joseph n'a cessé de courir les administrations pour obtenir justice et réparation. À ce jour, les indemnités promises n'ont toujours pas été versées, et il se débat encore avec le monstre bureaucratique pour faire reconnaître sa situation. «On n'a pas pu vivre dans cette maison depuis un an. Ma sœur y habitait avec ma mère, elle reviendra quand on aura fini les travaux. Je suis en train de repeindre les murs en bleu et en turquoise, car ce sont les couleurs de ma mère. C'est ce qu'elle portait quand j'ai déjeuné avec elle pour la dernière fois. Chacun de nous a des façons différentes de se battre. Pour moi, reconstruire la maison de ma mère comme ça en est une. Pour qu'une révolution ait lieu, on doit changer les individus, faire en sorte qu'ils reprennent leurs droits, et qu'ils aillent voter, pour dire aux corrompus qu'ils n'ont pas besoin d'eux. Je ne pense pas que l'on doive être résilients, on doit se montrer plus agressifs. L'idée de résilience est stupide. Elle signifie que l'on doit s'adapter, mais on ne veut plus s'adapter. On est en train de perdre notre pays. L'impact de l'explosion n'était pas l'affaire de quelques secondes, il a déjà duré un an, et il dure encore.»