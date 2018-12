«Ce qui m’a impressionné, c’est que lors d'une soirée dans son chalet d'alpage, Gaëtan a fait la cuisine. Il a préparé une tarte aux myrtilles, avec celles qu’il avait cueillies dans la journée. Je me suis demandé comment il allait la faire cuire, le chalet étant assez sommaire. Je me suis rendu compte qu’il avait construit un four de ses propres mains, ça m’a à la fois amusé et impressionné. Je me suis dit qu’il était vraiment débrouillard. Fabriquer un four en montagne n’est pas forcément la chose la plus facile qui soit, mais Gaëtan sait trouver des solutions concrètes à des problèmes concrets.»