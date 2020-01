Le Bauhaus, un siècle d'avant-gardisme

Désigné par les nazis «refuge évident de la conception judéo-marxiste de l'art», le Bauhaus ferma ses portes définitivement en 1933. Gropius avait dû démissionner en 1928 (et l'école quitter Weimar pour Dessau puis Berlin), remplacé par Itten puis Ludwig Mies van der Rohe. Ce dernier suivit en 1938 Lázló Moholy-Nagy à Chicago, qui y avait ouvert l'année précédente les portes du New Bauhaus. Mies van der Rohe (chantre du Less is more) deviendra le directeur de l'Illinois Institute of Technology, concevant des projets iconiques comme la Farnsworth House ou le Seagram Building.

Walter Gropius, exilé en Grande-Bretagne, rejoindra lui aussi les États-Unis, et prendra rapidement la tête de la Graduate School of Design de Harvard. Il s'associera à son ancien élève, Marcel Breuer. Le style des maîtres du Bauhaus se propagea grâce à leurs nombreux disciples; Tel Aviv ne compte pas moins de 4.000 bâtiments de style Bauhaus. En parallèle de ses architectes et designers, l'esprit du mouvement fut aussi perpétué par ses artistes, tels Josef Albers, Wassily Kandinsky ou Paul Klee.