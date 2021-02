Au cœur de la Barkley, l'ultra-trail le plus dur au monde

«Cette photo, prise en 2017, montre l'échec le plus cruel de l'histoire de la Barkley. Gary Robbins, que l'on voit allongé par terre à côté de sa femme Linda, a échoué pour 6 secondes de retard, après 60 heures de course. On s'attendait à ce qu'il finisse, il bouclait son cinquième tour et tout le monde l'attendait. Sur le parcours, des livres sont disséminés, et chaque coureur doit arracher une page précise pour prouver qu'il a respecté l'itinéraire. Gary Robbins les avait toutes avec lui. Mais il est arrivé du mauvais côté, et en retard, il a donc été disqualifié et n'a pas été considéré comme finisseur... Cette course était une obsession pour lui, le voir échouer alors qu'il était sur le point de finir donne toute sa puissance à cette image. Et tout a aussi commencé ce jour-là pour Aurélien Delfosse et moi. Notre livre est un prolongement de cette histoire. Nous avons eu envie de rencontrer ceux qui ont réussi cette course presque impossible… Cette année-là d'ailleurs, un autre coureur, John Kelly, est arrivé un peu plus tôt. On aperçoit ses gants en bas à gauche de l'image alors qu'il était resté près de la ligne d'arrivée pour encourager Gary Robbins.»