Au crépuscule, les sublimes ballets des étourneaux sansonnets

Entre novembre et février, les étourneaux sansonnets en migration se rassemblent et se déploient dans le ciel au rythme de ballets somptueux. Est-ce une stratégie de défense collective pour se protéger des prédateurs? Une réaction aux mouvements de leurs voisins les plus proches? Le photographe Søren Solkær les a suivis dans les marais du sud de son pays natal, le Danemark, puis aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. Son dernier ouvrage, intitulé Black Sun, rassemble une sélection des plus belles de ses images.