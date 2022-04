Il y a vingt ans, la France anti-Le Pen était dans la rue

La peur et la honte envahissent alors une majorité de Français, qui ne peuvent se résoudre à voir un parti d'extrême droite au second tour. Dès le lendemain et pendant les deux semaines qui les séparent du vote final, comme ici, le 1er mai à Paris, les Français et Françaises se rassemblent par milliers pour dire «Non». Non à la haine. Non au racisme. Non à l'exclusion. Non à Jean-Marie Le Pen. Non à l'extrême droite en France.