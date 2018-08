Yoann Lemaire, France (parvis de l’Hôtel de ville, village des Gay Games) | Sofian Aissaoui

Yoann Lemaire est un fier ambassadeur des Gay Games. «Ces jeux permettent de dire aux gens: “Regardez, il y a des hétéros et des homos qui jouent ensemble! Et tout se passe bien”.» Cet amoureux du football ne décrocherait du ballon rond pour rien au monde. L’homme originaire des Ardennes a pourtant pensé un jour qu’il n’aurait pas d’autre choix que de laisser tomber. Car oui, être footballeur et homosexuel semblait incompatible à beaucoup de ses coéquipiers.

«C’était il y a quinze ans.» Au fur et à mesure que les souvenirs ressurgissent, le ton se fait plus grave. Nous sommes au début des années 2000. «Je ne comprenais même pas ce qui m’arrivait.» Le joueur du FC Chooz se prend d’amour pour un homme. «Il jouait au foot lui aussi, dans un autre club…» La vie de Yoann va changer sur le terrain. «Je disjonctais complètement. Dès que j’entendais “pédé”, je le prenais pour moi. Personne ne le savait, mais j’avais l’impression d’être visé en permanence.» Pédé. Une insulte banale sur les pelouses de football. «Encore aujourd’hui, ça reste la formule pour dire “on est des mecs”. C’est très lié au sexisme. Pour beaucoup, le pédé c’est le contraire de l’homme viril, le contraire du bonhomme.»

Quand il révèle son homosexualité, Yoann comprend que l’insulte va le suivre, de façon incessante, sur le terrain. «Se faire insulter ou discriminer quand on vit sa passion, d’autant plus par les gens avec lesquels on a envie d’être, c’est terrible.» Son orientation sexuelle pose problème. Il le sait. Elle pose tellement problème que son club va le licencier.

«C’est pas le football qui est comme ça: c’est le sport! Vous en connaissez beaucoup vous des joueuses ou joueurs ouvertement homosexuels dans le rugby, dans le handball ou dans le basketball? C’est pas qu’il n’y en a pas, c’est juste qu’il y a un souci.» Les coming-out sont effectivement très rares. Côté français, la tenniswoman Amélie Mauresmo est l’une des rares à avoir révélé son homosexualité. Il faudra attendre 2008 pour qu’un champion olympique fasse son coming-out. Il s’agissait de l’Australien Matthew Mitcham. «Il faut parler de ces sujets, ouvrir le débat, assure Yoann Lemaire. Il ne manque pas grand-chose pour qu’à la fin l’homosexualité soit dédramatisée et acceptée.»



À la rentrée prochaine, le joueur sortira un documentaire, Footballeur et homo, l’un n’empêche pas l’autre. Une sorte de «quête», comme il le dit lui-même, pour mettre des mots sur le tabou qui règne au sujet de l’homosexualité dans le football. Son souhait à lui, c’est que le soutien soit plus marqué du côté des fédérations ou des grandes équipes. «On a une belle équipe de France qui vient de gagner la Coupe du monde. Ces joueurs-là sont des modèles pour des milliers de jeunes. Qu’ils brisent le tabou! Un joueur homosexuel a peut-être soulevé la coupe le 15 juillet dernier… Et alors? L’opinion est prête pour cela.»