«L'abus et l'exploitation des animaux sont communs à toutes les fermes photographiées. Elles font partie du circuit international de la viande de production industrielle. Le nom des marques change mais le fonctionnement reste toujours le même: c'est une sorte d'ingénierie de la mort. Cette usine de poulets de chair, par exemple, est construite sur trois étages et des dizaines de milliers de poussins se trouvent sur chacun d'eux. L'Italie élève environ 450 millions de poulets par an et produit plus qu'elle ne consomme. Les excréments et l'urine ne sont pas souvent nettoyés dans les hangars comme celui-ci. Les poulets vivent donc dans leur propre saleté. Les bactéries et virus qui se développent à partir des excréments et des urines infectent les poulets et constituent une menace très dangereuse pour la santé publique. Ce type d'industrie constitue un paradis pour les zoonoses [maladies infectieuses qui sont transmises d'un animal à l'homme et vice versa, ndlr] et une menace pour la santé mondiale. En raison de l'impossibilité de soins individuels, l'utilisation de médicaments et d'antibiotiques sur tous les animaux hébergés est une pratique qui assure leur propre survie.»