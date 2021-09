Scénario d'une catastrophe annoncée

Un jour de mars. Le barrage de Vouglans dans le Jura est menacé par des pluies diluviennes. Et si, comme beaucoup d'experts le craignent depuis longtemps, ce barrage sur l'Ain cédait et qu'une vague déferlait sur la centrale de Bugey? Laurine, ingénieure environnement chez EDF, est au premier plan de la catastrophe qui se profile. On la suit, dans une progression terrifiante, vers l'inéluctable accident majeur.

C'est le récit qu'anticipe Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace et qu'illustre Alizée De Pin, au fil des pages d'#AccidentMajeur, publié aux éditions du Faubourg.