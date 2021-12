2021, une année d'images fortes

Comme en 2020, la crise du Covid-19 et sa gestion ont retenu l'actualité internationale des derniers mois. Mais 2021 a surtout été l'année de la vaccination massive contre ce fléau, qui a fait plus de 5,3 millions de victimes depuis son apparition. Malgré une certaine opposition du peuple dans plusieurs pays, la vaccination continue de faire son chemin, et près de 55,9% de la population mondiale a reçu au moins une dose. Pour autant, le retour à la vie normale semble encore loin et l'apparition des variantes, Delta et Omicron en tête, ne facilite pas les choses. Ici, une travailleuse médicale vaccin une femme de plus de 80 ans, le 17 avril, à Ussolo, au nord-ouest de l'Italie.