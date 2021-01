En plus d'avoir entraîné de graves crises économiques, politiques et sociales dans de nombreux pays, la pandémie de Covid-19 a fait plus de 1.770.000 morts dans le monde, sur plus de 80 millions de personnes infectées. Les États-Unis, l'Inde et le Brésil, où des centaines de tombes ont été creusées ici, à Nossa Senhora Aparecida, sont les trois pays les plus touchés à l'heure actuelle par le virus. Avec le début des campagnes de vaccination dans plusieurs pays, notamment en France, l'espoir de ralentir prochainement la propagation du Covid-19 apparaît.